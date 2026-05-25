Elezioni amministrative | seggi aperti fino alle 15 affluenza in calo

I seggi sono aperti fino alle 15 per la seconda giornata di votazioni amministrative in circa 750 Comuni e 18 capoluoghi. Quasi 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne. I seggi hanno riaperto alle 7 e si registra un calo dell’affluenza rispetto alla prima giornata. Queste elezioni rappresentano l’ultimo grande appuntamento prima delle elezioni politiche del 2027.

Fari su Venezia e Reggio Calabria. Al voto in tutto 18 capoluoghi: oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne. Ballottaggi il 7 e 8 giugno. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le Amministrative che coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi (oltre 6 i milioni di cittadini chiamati alle urne), ultimo grande appuntamento elettorale prima delle Politiche del 2027. Sarà possibile votare fino alle 15. Subito dopo inizierà lo spoglio. Farin puntati in particolare su Venezia, fortino della Lega dove potrebbe affermarsi il centrosinistra, e su Reggio Calabria, dove la situazione è diametralmente opposta. Gli... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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San Salvo al voto: seggi aperti e affluenza in crescita

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