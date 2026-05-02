Incendio Monte Faeta Asciano tira un sospiro di sollievo | riaperta l' area vietata

Dopo l’incendio scoppiato sul Monte Faeta, l’area precedentemente chiusa è stata riaperta. Le verifiche sul campo hanno confermato che non ci sono rischi per le persone e non si sono verificati danni significativi, tranne un’abitazione parzialmente bruciata che comunque resta utilizzabile. La zona è tornata accessibile senza restrizioni, dopo che le operazioni di controllo si sono concluse con esiti positivi.

"Fortunatamente i sopralluoghi hanno dato riscontri positivi, non ci sono pericoli per le persone e non ci sono stati danneggiamenti, ad eccezione dell'abbruciamento parziale di un'abitazione, ma che comunque rimarrà agibile". Con queste parole a mezzo Facebook, la sera di oggi 2 maggio, il.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 250 ettari in fumoE' complicata la situazione sul Monte Faeta dove le fiamme, divampate nel pomeriggio di martedì 28 aprile nel versante lucchese, si sono espanse fino... Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazioneE' stata evacuata nella notte l'intera frazione di Asciano a causa dell'incendio che, dopo aver interessato da martedì pomeriggio il versante... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta: case evacuate ad Asciano, 400 ettari in fumo; Divampa l’incendio sul monte Faeta, a fuoco oltre 70 ettari: in azione canadair e squadre a terra; Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone; Il monte Faeta brucia da due giorni, decine di famiglie evacuate. Situazione complicata, massima prudenza. Incendio sul Monte Faeta: perimetro più definito dopo il sorvoloNella notte il forte vento ha alimentato ulteriormente l'incendio sul Monte Faeta portando ad evacuare in via precauzionale circa tremila persone su Asciano, San Giuliano Terme. La superficie bruciata ... nove.firenze.it Bruciavano rami di ulivo, poi l’inferno di fuoco: cosa ha causato l’incendio sul monte FaetaLe cause e le indagini sul devastante incendio. Oltre 700 ettari in fumo, 3.500 persone evacuate. La Regione ricorda: vietato bruciare residui vegetali se c’è vento ... lanazione.it A proposito dell’incendio boschivo del Monte Faeta vicino Pisa, dove sono andati in fumo circa 500 ettari, con oltre 300 persone evacuate. Quello che è successo lì, pur nella stima e nel doveroso rispetto degli operatori AIB intervenuti sul posto, è l'ennesimo e - facebook.com facebook Rogo sul monte Faeta, indagati due operai agricoli per incendio doloso x.com