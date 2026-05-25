Elezioni amministrative Matteo Biffoni è di nuovo sindaco di Prato VIDEO

Matteo Biffoni ha ottenuto il 56,16% delle preferenze nelle elezioni amministrative e si appresta a tornare sindaco di Prato. La percentuale è provvisoria, in attesa della conferma definitiva dello spoglio. Dopo due anni di assenza, Biffoni riprende il suo ruolo in un periodo caratterizzato da un quadro amministrativo complicato. La vittoria arriva con una maggioranza chiara tra gli elettori.

Matteo Biffoni è di nuovo sindaco di Prato. Al momento con il 56,16% dei voti (dato che dovrà essere confermato una volta finito lo spoglio) torna alla guida della sua città dopo due anni di assenza e in un contesto amministrativo complesso. Il Comune è stato, fino alle elezioni, commissariato a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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12/02 Il caso Biffoni

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