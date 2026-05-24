Alle 19, in Puglia, l’affluenza alle urne è del 36,13 per cento, con tutte le sezioni completate. A Bari, le sezioni sono 231 su 231, con un’affluenza del 35,45 per cento. Alle 12, l’affluenza complessiva regionale era del 15,90 per cento, quella di Bari del 15,99 per cento. Non ci sono variazioni rispetto alle ore 19 precedenti.

Schema tratto da Eligendo. PUGLIA Sezioni 839 su 839 % ore 12 15,90 % ore 19 36,13 Prec. ore 19 36,13 BARI Sezioni 231 su 231 % ore 12 15,99 % ore 19 35,45 Prec. ore 19 38,31 BITETTO Sezioni 11 su 11 % ore 12 14,01 % ore 19 35,84 Prec. ore 19 41,08 CAPURSO Sezioni 15 su 15 % ore 12 15,11 % ore 19 32,68 Prec. ore 19 32,97 CONVERSANO Sezioni 23 su 23 % ore 12 14,22 % ore 19 36,19 Prec. ore 19 37,82 CORATO Sezioni 44 su 44 % ore 12 15,79 % ore 19 35,17 Prec. ore 19 36,49 GRUMO APPULA Sezioni 12 su 12 % ore 12 18,19 % ore 19 38,93 Prec. ore 19 36,95 LOCOROTONDO Sezioni 12 su 12 % ore 12 15,10 % ore 19 38,38 Prec. ore 19 36,05 MODUGNO Sezioni 34 su 34 % ore 12 15,08 % ore 19 32,83 Prec. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Elezioni amministrative, affluenza: in Puglia del 36,13 per cento alle 19 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

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