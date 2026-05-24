Elezioni amministrative affluenza | in Puglia del 48,98 per cento alle 23 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Alle 23, in Puglia, l’affluenza alle elezioni amministrative si attesta al 48,98 per cento. La percentuale si riferisce ai cittadini che hanno votato fino a quella ora. I dati sono aggiornati in tempo reale e riguardano tutte le sezioni della regione. Nessuna variazione significativa rispetto alle precedenti rilevazioni. La partecipazione si mantiene stabile rispetto alle ultime tornate elettorali. Le urne resteranno aperte fino alle 23.59.
L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni amministrative, affluenza: in Puglia del 36,13 per cento alle 19 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALEAlle 19, in Puglia, l’affluenza alle urne è del 36,13 per cento, con tutte le sezioni completate.
Elezioni amministrative, affluenza ore 12: Puglia al 15,9 per cento Superiore al dato nazionale AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALEAlle 12, l’affluenza alle urne in Puglia è del 15,9 per cento, leggermente superiore al dato nazionale.
Temi più discussi: Elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Info utili; Seggi aperti in 11 comuni del Foggiano: 79.927 elettori chiamati alle urne - FoggiaToday; Elezioni comunali, la guida al voto: scheda elettorale, preferenze e voto disgiunto; Elezioni comunali 2026 in provincia di Bari: alle 19 affluenza al 35,45%.
Elezioni amministrative, affluenza: in Puglia del 36,13 per cento alle 19 noinotizie.it x.com
Amministrative 2026, alle ore 12 affluenza in aumento rispetto alla scorsa tornata elettorale: 15,9% per la Puglia (contro il 15,7%) e 15,8% per i cinque comuni del Tarantino (contro il 14,5% delle precedenti elezioni). Servizio di Marialaura Paletta facebook
Tornata amministrativa in Puglia: affluenza, comuni al voto e scenari post-elettoraliAffluenza in calo di un punto rispetto alle precedenti amministrative; in Puglia si vota in 54 comuni con oltre 750.000 elettori chiamati alle urne e due capoluoghi al centro dell'attenzione ... notizie.it
Amministrative, alle 19 in Puglia affluenza quasi al 36% in Basilicata al 35,4%. Nel Salento il dato più alto (39%)Alle 12 nei 54 Comuni pugliesi al voto affluenza al 15,9%. In Basilicata vota il 12,5% degli aventi diritto. Cresce la partecipazione in Salento e nella Bat, in calo nel Brindisino e nel Foggiano ... lagazzettadelmezzogiorno.it
PARLIAMONE ORA SPECIALE AMMINISTRATIVE REGIONALE 2026 reddit