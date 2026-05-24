Elezioni amministrative affluenza | in Puglia del 48,98 per cento alle 23 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Notizia in breve

Alle 23, in Puglia, l’affluenza alle elezioni amministrative si attesta al 48,98 per cento. La percentuale si riferisce ai cittadini che hanno votato fino a quella ora. I dati sono aggiornati in tempo reale e riguardano tutte le sezioni della regione. Nessuna variazione significativa rispetto alle precedenti rilevazioni. La partecipazione si mantiene stabile rispetto alle ultime tornate elettorali. Le urne resteranno aperte fino alle 23.59.