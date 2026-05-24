Elezioni amministrative affluenza | in Puglia del 48,98 per cento alle 23 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Da noinotizie.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23, in Puglia, l’affluenza alle elezioni amministrative si attesta al 48,98 per cento. La percentuale si riferisce ai cittadini che hanno votato fino a quella ora. I dati sono aggiornati in tempo reale e riguardano tutte le sezioni della regione. Nessuna variazione significativa rispetto alle precedenti rilevazioni. La partecipazione si mantiene stabile rispetto alle ultime tornate elettorali. Le urne resteranno aperte fino alle 23.59.

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