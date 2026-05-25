Elezioni amministrative | l’affluenza in Puglia AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Durante le elezioni amministrative in Puglia, i dati sull’affluenza sono in aggiornamento e vengono diffusi in tempo reale. La rilevazione mostra il numero di elettori che si sono recati alle urne in diverse località della regione. Le cifre sono raccolte da Eligendo Notizia e vengono aggiornate costantemente per riflettere le ultime percentuali di partecipazione.
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Referendum, affluenza record alle 19
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