Elezioni amministrative | l’affluenza in Puglia AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Notizia in breve

Durante le elezioni amministrative in Puglia, i dati sull’affluenza sono in aggiornamento e vengono diffusi in tempo reale. La rilevazione mostra il numero di elettori che si sono recati alle urne in diverse località della regione. Le cifre sono raccolte da Eligendo Notizia e vengono aggiornate costantemente per riflettere le ultime percentuali di partecipazione.