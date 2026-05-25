Elezioni amministrative, la guida al voto

Oltre sei milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per le elezioni amministrative, che si sono aperte ieri. La consultazione riguarda vari comuni e si svolge in tutta Italia. Le operazioni di voto continueranno fino a domenica. I cittadini sono chiamati a eleggere i nuovi rappresentanti amministrativi locali. Le urne sono aperte dalle prime ore del mattino e resteranno aperte fino a sera. Risultati attesi in giornata o nelle prime ore di domani.

Firenze, 25 maggio 2026 – Da ieri oltre sei milioni di italiani sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative. È una mini tornata elettorale, con un solo capoluogo di Regione, Venezia, e vari capoluoghi di provincia: Reggio Calabria e Crotone in Calabria, Lecco e Mantova in Lombardia, Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana, Fermo e Macerata nelle Marche, Chieti in Abruzzo, Avellino e Salerno in Campania, Andria e Trani in Puglia, Messina, Enna ed Agrigento in Sicilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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