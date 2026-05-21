Elezioni amministrative come si vota | la scheda elettorale le preferenze e il voto disgiunto dove si può La guida

Alle elezioni amministrative di fine maggio sono circa 6,2 milioni gli italiani chiamati a votare. La scheda elettorale presenta diverse opzioni, tra cui le preferenze per i candidati e il voto disgiunto, che permette di scegliere un candidato di una lista diversa da quella del candidato sindaco preferito. La procedura di voto prevede che gli elettori esprimano le proprie preferenze e, in alcuni casi, selezionino anche il candidato di una lista diversa rispetto a quella del sindaco.

Sono oltre 6,2 milioni gli elettori italiani chiamati alle urne per la tornata elettorale alle amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. In tutto si eleggeranno 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. E a questi si aggiungono i 148 comuni della Sardegna dove però il primo turno è in programma nelle giornate del 7 e dell’8 giugno: per un totale, quindi, di quasi 900 comuni italiani al voto. Una tornata elettorale che domenica e lunedì interessa un unico capoluogo di Regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia: Lecco e Mantova in Lombardia; Arezzo, Pistoia e Prato in Toscana; Fermo e Macerata nelle Marche; Chieti in Abruzzo; Avellino e Salerno in Campania; Andria e Trani in Puglia, Reggio Calabria e Crotone in Calabria e Agrigento, Enna e Messina in Sicilia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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