Il 25 maggio 2026, a Montese, si terranno le elezioni amministrative. Nel pomeriggio di quel giorno, verrà annunciato il nome del candidato che diventerà il nuovo sindaco del comune dell’Appennino modenese. La consultazione riguarda le elezioni per la guida comunale e si svolgerà in un giorno di fine maggio. La scheda e la guida al voto sono state rese disponibili in anticipo.

Montese (Modena), 23 maggio 2026 – Montese si prepara al voto. Nel pomeriggio di lunedì 25 maggio si conoscerà il nome del nuovo sindaco che guiderà il comune dell’Appennino modenese per i prossimi cinque anni. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnapoliticacome-si-vota-elezioni-comunali-emilia-romagna-8f023bd1 Sindaco, a Montese è una gara tra 2 candidati . Due le liste in corsa, entrambe civiche: Progetto Montese con candidato a sindaco Daniele Berti e Un paese per te con candidato a primo cittadino Carlo Castagnoli. Meno di 3.000 gli aventi diritto al voto e 5 seggi allestiti. Sono 2.776 gli aventi diritto al voto su 3420 residenti.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fac-simile della scheda e guida al voto di Montese per le elezioni amministrative 2026

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