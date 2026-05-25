Elezioni amministrative in Toscana bassa l’affluenza iniziato lo spoglio

In Toscana, alle elezioni amministrative, l’affluenza è stata bassa e lo spoglio è iniziato. L’attenzione si concentra sui comuni capoluogo e sulle città più grandi.

Exit poll danno in vantaggio Biffoni a Prato e Comanducci ad Arezzo. Il consigliere regionale potrebbe vincere al primo turno FIRENZE – . Exit poll da Prato e da Arezzo. A Prato netto vantaggio di Biffoni, sindaco per dieci anni e ora consigliere regionale su Gianluca Banchelli del centrodestra. Ad Arezzo avanti Comanducci del centrodestra sull’ex assessore regionale Vincenzo Ceccarelli. Ma la forbice non dovrebbe consentirgli di passare al primo turno. Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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