Elezioni amministrative affluenza bassa in provincia di Napoli | Frattamaggiore guida con il 20,9%

Da teleclubitalia.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 12, in provincia di Napoli, l’affluenza alle urne è risultata bassa. Frattamaggiore è il Comune con la percentuale più alta, con il 20,9%. Non sono stati segnalati dati aggiornati per altri comuni della provincia. La partecipazione alle elezioni amministrative si mantiene sotto la media rispetto agli anni precedenti. Nessuna variazione significativa è stata comunicata rispetto alle ore di apertura dei seggi.

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Affluenza ancora contenuta nei comuni della provincia di Napoli chiamati al voto per le elezioni amministrative. Secondo i dati aggiornati, è Frattamaggiore il comune con la percentuale più alta di votanti, attestandosi al 20,9%. Segue Cardito con il 20%, mentre Casalnuovo si ferma al 17,4%. Dati molto vicini anche per Calvizzano, che registra il 17,3% degli elettori alle urne. Più staccati Afragola e Casandrino, entrambe al 16,2%, mentre l’affluenza scende ulteriormente a Mugnano di Napoli con il 13,6%. Fanale di coda Melito di Napoli, dove si è recato alle urne appena il 12,7% degli aventi diritto. Nel complesso emerge un dato di partecipazione ancora piuttosto basso in tutta l’area nord della provincia napoletana, in attesa dei prossimi aggiornamenti ufficiali nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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