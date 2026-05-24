Elezioni amministrative affluenza bassa in provincia di Napoli | Frattamaggiore guida con il 20,9%

Notizia in breve

Alle ore 12, in provincia di Napoli, l’affluenza alle urne è risultata bassa. Frattamaggiore è il Comune con la percentuale più alta, con il 20,9%. Non sono stati segnalati dati aggiornati per altri comuni della provincia. La partecipazione alle elezioni amministrative si mantiene sotto la media rispetto agli anni precedenti. Nessuna variazione significativa è stata comunicata rispetto alle ore di apertura dei seggi.