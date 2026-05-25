Elezioni amministrative in Lombardia | risultati e nuovi sindaci Segui la diretta

Dopo due giorni di votazioni, le urne si sono chiuse alle 15 di lunedì. È iniziato lo spoglio delle schede per eleggere i nuovi sindaci in Lombardia. Le operazioni si sono svolte senza problemi nelle varie città della regione. I risultati saranno comunicati nelle prossime ore, determinando i nuovi rappresentanti delle amministrazioni locali. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sui vincitori delle singole città.

Alle 15 via allo spoglio delle schede nei 93 centri lombardi chiamati a rinnovare il consiglio comunale. Due i capoluoghi: Mantova e Lecco. Quattordici le città dove è possibile il ballottaggio Urne chiuse alle 15, dopo la due giorni elettorale (domenica 24 e lunedì 25 maggio), e via allo spoglio delle schede per conoscere i nuovi sindaci. In Lombardia sono 93 le città chiamate a rinnovare il consiglio comunale. Due i capoluoghi di provincia: Lecco e Mantova. Quattordici i centri over 15 mila abitanti che potrebbero andare al ballottaggio fissato il 7 e 8 giugno. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere risultati e commenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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