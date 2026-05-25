Secondo i primi exit poll delle elezioni amministrative 2026, il centrodestra è in vantaggio a Venezia e Reggio Calabria, mentre il candidato sostenuto da De Luca si mantiene in testa a Salerno. I risultati parziali indicano una maggiore affluenza e preferenze per le liste di centrodestra nelle due città del Nord e del Sud. Non sono ancora definitivi i dati ufficiali, ma le proiezioni mostrano un trend chiaro nei primi riscontri.

Elezioni amministrative 2026, i primi exit poll. Simone Venturini, candidato sindaco del centrodestra, è in vantaggio a Venezia secondo negli exit poll di Opinio Italia per la Rai diffusi a seggio appena chiusi: è accreditato di una percentuale tra il 47 e il 51 per cento contro il 40-44 per cento del suo sfidante di centrodestra Andrea Martella. Terzo si piazza il candidato di "Ora!" Michele Boldrin (2,5-4,5 per cento). A urne appena chiuse non è dunque esclusa la possibile vittoria anche al primo turno per Venturini. Alle elezioni comunali di Reggio Calabria, per il primo exit poll realizzato da Opinio per Rai, con una copertura del campione dell'84 per cento, il candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro avrebbe ottenuto fra il 64 ed il 68 per cento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Amministrative 2026, gli exit poll. Centrodestra avanti a Venezia e Reggio Calabria, De Luca a Salerno

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