Elezioni amministrative | i risultati

Alle 15 si sono chiuse le urne per le elezioni amministrative in diverse città italiane. Gli elettori hanno espresso le loro preferenze in circa 1.200 comuni, tra cui alcuni capoluoghi di provincia. La partecipazione variava tra il 40 e il 60 per cento, a seconda della zona. Sono stati eletti i nuovi sindaci e rinnovati i consigli comunali. I dati definitivi verranno comunicati nelle prossime ore. Le operazioni di scrutinio sono in corso.

Si sono chiuse alle ore 15 le urne per le elezioni amministrative che hanno visto chiamati al voto oltre 6,6 milioni i cittadini chiamati in un totale di 895 Comuni, di cui 121 superiori a 15 mila abitanti e i 18 capoluogo: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Affluenza al 61 per cento, in calo di oltre 4 punti percentuali rispetto ai precedenti. Venezia. A Venezia gli exit poll Opinio per Rai danno avanti Simone Venturini, candidato del centrodestra, con una forbice tra 47 e 51 per cento. Per il candidato del campo largo Andrea Martella la forbice va dal 40 al 44 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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