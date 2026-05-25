Elezioni amministrative 2026 a Fondi | i risultati

Le operazioni di voto per le elezioni amministrative a Fondi si sono concluse alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio.

Sono terminate alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, le operazioni di voto a Fondi per le elezioni amministrative. I circa 32mila elettori sono stati chiamati a esprimersi per scegliere il nuovo sindaco, che succede a Beniamino Maschietto, e per il rinnovo del Consiglio comunale.Due giorni di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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