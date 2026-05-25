In un Comune pugliese, il candidato sindaco ha ottenuto la vittoria con soli tre voti di vantaggio. A Candela, come a Martano e Mattinata, c’è un solo candidato in corsa alle elezioni amministrative. Sono in corso i ballottaggi previsti per il 7 e l’8 giugno in altri 54 Comuni della regione. I risultati sono aggiornati in tempo reale e riguardano anche le elezioni in diversi centri pugliesi.

Dati tratti da Eligendo A Candela c’è un solo candidato sindaco come a Martano, Mattinata e Ruffano. Ad Uggiano la Chiesa è stato eletto sindaco Luca Leo con 1473 voti, sconfitto Giuseppe Salvatore Piconese con 1470 voti legenda: in neretto i risultati definitivi CITTÀ METROPOLITANA DI BARI Bitetto – Fiorenza Pascazio (civ) 68,39 Capurso – Michele Laricchia (civ) 75,53 Conversano – Giuseppe Lovascio (civ) 45,22 Corato – Corrado Nicola De Benedittis (cs) 53,61 Grumo Appula – Francesco Rutigliano (civ) 52,88 Locorotondo – Vittorino Smaltino (civ) 48,66 Modugno – Giuseppe detto Beppe Montebruno (civ) 62,14 Molfetta – Manuel Flavio Minervini. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Elezioni amministrative anche in 54 Comuni pugliesi: risultati AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Ballottaggi 7-8 giugno. Uggiano la Chiesa: sindaco eletto per tre voti

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Amministrative 2026 | Il candidato sindaco De Benedittis tra bilancio e prospettive per Corato

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