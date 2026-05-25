Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo i risultati

Da frosinonetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, il nuovo sindaco di Colleferro ha ottenuto più del 70% delle preferenze, vincendo con una maggioranza schiacciante. Il suo avversario principale, che ha raccolto circa il 20% dei voti, si trova ancora in fase di calcolo. I risultati sono stati annunciati ufficialmente, confermando la vittoria del candidato con il sostegno più ampio tra gli elettori.

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A Colleferro il nuovo sindaco è Giulio Calamita con oltre il 70%. Una vittoria netta dunque per Calamita, con Arcari che, nel momento in cui stiamo scrivendo, staziona al 19,73% delle preferenze. Sono quasi 3 mila dunque i voti di distanza: 3.891 a 1.068. Alla chiusura dei seggi alle 15 di oggi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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