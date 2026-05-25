Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo i risultati

Durante le elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, il nuovo sindaco di Colleferro ha ottenuto più del 70% delle preferenze, vincendo con una maggioranza schiacciante. Il suo avversario principale, che ha raccolto circa il 20% dei voti, si trova ancora in fase di calcolo. I risultati sono stati annunciati ufficialmente, confermando la vittoria del candidato con il sostegno più ampio tra gli elettori.

A Colleferro il nuovo sindaco è Giulio Calamita con oltre il 70%. Una vittoria netta dunque per Calamita, con Arcari che, nel momento in cui stiamo scrivendo, staziona al 19,73% delle preferenze. Sono quasi 3 mila dunque i voti di distanza: 3.891 a 1.068. Alla chiusura dei seggi alle 15 di oggi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidatiNel pomeriggio si sono completate le presentazioni delle liste per le elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, due comuni con più di 15 mila...

Colleferro e Zagarolo: liste pronte per la sfida alle amministrativeSono state ufficializzate le liste elettorali per le prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio nelle città di Colleferro e...

Temi più discussi: Elezioni comunali nel Lazio 2026: al voto 37 Comuni. Da Colleferro, Palombara a Zagarolo, tutte le sfide chiave; Colleferro e Zagarolo al voto per le amministrative. Gli aggiornamenti con l'affluenza del primo giorno; Voto nei Comuni, scoppia la rissa politica nel Lazio. Il Governatore attacca Leodori, il PD risponde: Rocca è nervoso; Elezioni comunali nel Lazio 2026: urne aperte dalle 7 alle 23. Alle 19 affluenza al 37,73%, in calo rispetto al 2020.

Lo speciale sulle elezioni comunaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni comunali 2026, exit poll: Cdx avanti a Venezia, De Luca a Salerno. LIVE ... tg24.sky.it

Elezioni a Colleferro: risultati e aggiornamenti in direttaI risultati delle elezioni amministrative Colleferro. Alla chiusura dei seggi alle 15 di oggi, lunedì 25 maggio, ha votato il 66.26% degli aventi diritto. Un dato in calo rispetto alle precedenti ... romatoday.it