Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo presentate le liste ecco tutti i candidati

Da frosinonetoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio si sono completate le presentazioni delle liste per le elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, due comuni con più di 15 mila abitanti situati a sud della provincia di Roma. Sono stati ufficializzati i candidati che si presenteranno alle elezioni previste per il 24 e 25 maggio 2026. Le liste sono ora complete e pronte per la campagna elettorale, che coinvolgerà i cittadini dei due comuni nei prossimi mesi.

In questi minuti si sta completando il quadro delle liste in campo che formano gli schieramenti da quali usciranno i consiglieri comunali di Colleferro e Zagarolo, i due comuni con oltre 15 mila abitanti a sud della provincia di Roma, nei quali si andrà al voto il prossimo 24 e 25 Maggio 2026.Gli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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