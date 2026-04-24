Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo presentate le liste ecco tutti i candidati

Nel pomeriggio si sono completate le presentazioni delle liste per le elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, due comuni con più di 15 mila abitanti situati a sud della provincia di Roma. Sono stati ufficializzati i candidati che si presenteranno alle elezioni previste per il 24 e 25 maggio 2026. Le liste sono ora complete e pronte per la campagna elettorale, che coinvolgerà i cittadini dei due comuni nei prossimi mesi.

In questi minuti si sta completando il quadro delle liste in campo che formano gli schieramenti da quali usciranno i consiglieri comunali di Colleferro e Zagarolo, i due comuni con oltre 15 mila abitanti a sud della provincia di Roma, nei quali si andrà al voto il prossimo 24 e 25 Maggio 2026.Gli.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Elezioni Provinciali, sei liste in campo per il Consiglio: ecco tutti i candidatiSi è conclusa la due giorni dedicata alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Leggi anche: Elezioni provinciali, sfida totale tra sei liste: ecco tutti i 62 candidati e quanto pesa davvero ogni voto Altri aggiornamenti Temi più discussi: Amministrative 2026, tutti i comuni della provincia di Roma al voto; Elezioni amministrative: il 24 e il 25 maggio si vota in 37 comuni del Lazio; Colleferro, il Movimento 5 Stelle con Calamita; Scatta il countdown per le Comunali: 17 città al voto. Da Colleferro ad Albano, ecco la mappa dei duelli. Amministrative 2026, tutti i comuni della provincia di Roma al votoSono 17 in totale, alcuni dei quali cruciali per le dinamiche politiche dell'area come Albano Laziale e Colleferro. A Santa Marinella dispersione di voti a destra e sinistra ... romatoday.it Colleferro, Sanna disegna il futuro della città: continuità e rilancio con CalamitaA Colleferro Pierluigi Sanna apre la fase del dopo mandato puntando su Giulio Calamita e su un progetto di continuità amministrativa e rilancio ... ilquotidianodellazio.it Incontro a Reggio alla vigilia delle elezioni amministrative. L’affondo del responsabile nazionale dell’organizzazione del partito: «Vedo una città che sembra uscita da un conflitto». Gli obiettivi di Wanda Ferro: «Vincere bene e ripartire dalle cose essenziali per facebook In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno a Prato il 24 e 25 maggio, gli elettori affetti da affetti da gravi infermità possono chiedere di votare da casa. Scadenza invio richieste: 4 maggio. Requisiti e modulistica sul sito comunale tinyurl.com/2s3 x.com