Colleferro e Zagarolo | liste pronte per la sfida alle amministrative

Sono state ufficializzate le liste elettorali per le prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio nelle città di Colleferro e Zagarolo. Le candidature sono state presentate entro i termini previsti e ora sono pubblicate le composizioni dei candidati e delle formazioni politiche coinvolte. I cittadini sono chiamati a votare per scegliere i nuovi amministratori comunali.

? Cosa sapere Liste elettorali definite per le amministrative del 24 e 25 maggio a Colleferro e Zagarolo.. Calamita e Panzironi sfidano i candidati del centrodestra per il governo dei comuni.. Le liste per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026 sono ormai quasi tutte definite a Colleferro e Zagarolo, dove i cittadini con oltre 15 mila e quasi 19 mila abitanti si preparano a decidere il futuro dei rispettivi comuni. A Colleferro, il passaggio di testimone nel campo del centro-sinistra segna un momento di continuità dopo l’esperienza di Sanna, che nel 2015 a soli 26 anni riuscì a battere Cacciotti riportando la giunta in quella fazione. Dopo due mandati alle redini della città, Sanna scende ora in campo per sostenere il suo vice, Calamita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colleferro e Zagarolo: liste pronte per la sfida alle amministrative Notizie correlate Elezioni amministrative a Colleferro e Zagarolo, presentate le liste ecco tutti i candidatiIn questi minuti si sta completando il quadro delle liste in campo che formano gli schieramenti da quali usciranno i consiglieri comunali di... Amministrative, la sfida delle liste di De Luca mette in difficoltà il centrodestraObiettivo quindici simboli per sostenere Basile mentre emergono movimenti nell’area moderata: tra le candidature che circolano anche Andrea Romano e... Altri aggiornamenti Si parla di: Amministrative 2026, tutti i comuni della provincia di Roma al voto; Liste a sostegno di Calamita a Colleferro.