Il 25 marzo alle 21, al Galileo Cocktail Bar di Biella, verrà registrata una puntata speciale del podcast Delitti e Castighi dedicata all’omicidio di Augusto Festa Bianchet. La serata si concentrerà sulla ricostruzione dei momenti salienti della notte fatale, fornendo dettagli sui fatti accaduti e sulle testimonianze raccolte in questa vicenda.

Mercoledì 25 marzo alle 21, il Galileo Cocktail Bar di Biella ospiterà la registrazione live della puntata speciale del podcast Delitti e Castighi dedicata alla morte di Augusto Festa Bianchet. L’evento, curato da Mauro Zola per l’associazione Biella 3.0 e realizzato in collaborazione con Diario del Web, vuole restituire complessità alla figura dell’uomo ucciso sotto i portici dell’ex Standa. Non si tratta solo di ricostruire un omicidio, ma di affrontare una ferita aperta nella comunità biellese che ha nascere polemiche, raccolte firme e giudizi contrastanti sulla vita di Augusto. L’iniziativa punta a smontare le semplificazioni che hanno ridotto l’uomo a semplice clochard, ricordando invece il suo diploma alberghiero e la sua capacità di citare Manzoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Augusto: la notte fatale minuto per minuto

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