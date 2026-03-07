Durante la vigilia del derby tra Milan e Inter, Allegri ha deciso di tenere i giocatori in ritiro, mentre Chivu ha optato per farli tornare a casa a dormire. Questa differenza di approccio riguarda la gestione delle ore prima della partita, con entrambe le squadre che si preparano con strategie diverse. Il match si avvicina e i dettagli sulla preparazione continuano a essere monitorati minuto per minuto.

"Quanto manca, papà?". I bambini in queste ore guarderanno spesso l'orologio (o lo smartphone.): una domenica passata ad aspettare il derby. I calciatori di Milan e Inter - bambini diventati adulti - avranno lo stesso vuoto in pancia per l'attesa. Se volete fare compagnia a Pio o Modric accompagnateli minuto per minuto verso il fischio d'inizio. Queste sono le tappe di avvicinamento alla partita. Milan e Inter, come le barche di Coppa America, scelgono lati opposti nel campo di regata per vivere la vigilia: approcci completamente diversi. Il Milan andrà in ritiro e non dite "alla vecchia maniera" perché una volta, in ritiro, ci si stava per sei giorni su sette. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quando pranzano? C'è la rifinitura? Tutto il derby Milan-Inter minuto per minuto

Champions League, l’ultima giornata del girone minuto per minuto: si decide il destino di Inter, Napoli, Juve e Atalanta – La classifica liveNAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund.

Il film della strage di Monreale minuto per minuto, tutto è iniziato davanti al pub di Paolo TaorminaÈ un viaggio al termine della notte quello che comincia intorno alle 22 del 26 aprile scorso all'Olivella - e per una tragica fatalità proprio...

Goal che nascono per caso - Saelemaekers derby Inter Milan

Una selezione di notizie su Quando pranzano C'è la rifinitura Tutto....

Temi più discussi: Milan-Inter, ultimo treno Scudetto: perché la pressione è tutta sui rossoneri; MARZO, APPUNTAMENTI CON GRANDI SFIDE; Milan, Allegri non ha paura delle diffide (e domenica c’è il derby): Fofana, Rabiot e Saelemaekers in campo a Cremona; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 27ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky.

Quando pranzano? C'è la rifinitura? Tutto il derby Milan-Inter minuto per minutoAllegri e Chivu gestiscono la vigilia in modo opposto: uno tiene tutti in ritiro, l'altro fa dormire i giocatori a casa. Tra colazione, sedute video e pullman, ecco tutti gli orari e appuntamenti dell ... msn.com

Serie A: Milan-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioniMilan-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA La partita più sentita, che definirà gli equilibri della vetta della classifica, sotto gli occhi di Gerry Cardinale seduto in tribuna. ansa.it

#MilanInter, -1 al derby: due dubbi per #Allegri, #Thuram preoccupa #Chivu. Le dichiarazioni della vigilia e le ultime sulle formazioni x.com

Alla vigilia di Milan-Inter, Max Allegri spiega che Leao ha sbagliato tutto, se davvero è stato rintanato in casa la sera per tutta la settimana: https://fanpa.ge/R11L0 - facebook.com facebook