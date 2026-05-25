Elezioni amministrative a Castelfranci il nuovo sindaco è Tony Romano

Tony Romano è il nuovo sindaco di Castelfranci, eletto con il 63,10% dei voti con la lista "Noi per Castelfranci". Lo sfidante Enrico Tecce (Insieme per Castelfranci) si è fermato al 36,90%, ottenendo 2 seggi in consiglio comunale. Con 1.328 voti validi su 2.253 elettori, l'affluenza si è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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SCRUTINIO LIVE/ Elezioni amministrative a Castelfranci, è sfida a dueDurante le elezioni amministrative a Castelfranci, si è deciso che uno tra Tony Romano e Enrico Tecce sarà il nuovo sindaco.

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