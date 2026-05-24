Elezioni amministrative 2026 via al voto | tutte le sfide e i candidati in provincia di Terni

Il voto per le elezioni amministrative del 2026 è iniziato in quattro comuni della provincia di Terni, con oltre cinquemila elettori chiamati alle urne il 24 e 25 maggio. Quattro municipi sono coinvolti in questa tornata, parte di un'elezione che interessa in tutta Italia 870 enti locali. La giornata elettorale si svolge senza particolari incidenti, con una partecipazione che si attesta sui numeri previsti.

Quattro comuni al voto, più di cinque mila elettori chiamati alle urne: anche la provincia di Terni è coinvolta nella tornata amministrativa a del 24-25 maggio che interessa in tutta Italia 870 enti locali.Si eleggono nel territorio i nuovi sindaci di Attigliano, Calvi dell’Umbria, Ferentillo e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Amministrative 2026: la presentazione della Candidata Sindaco Sud chiama Nord

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