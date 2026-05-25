Elezioni amministrative 2026 urne aperte fino alle 15 | poi lo spoglio in oltre 800 comuni

Le urne sono state aperte fino alle 15 in oltre 800 comuni italiani per le elezioni amministrative 2026. Dopo la chiusura dei seggi, che si è verificata alle 15, partirà lo spoglio dei voti. Le operazioni di scrutinio riguarderanno i rinnovi di sindaci e consigli comunali in queste località. La giornata elettorale si conclude con la chiusura delle urne e l’inizio delle operazioni di conteggio.

Ultime ore di voto per le elezioni comunali 2026. I seggi resteranno aperti fino alle ore 15 di oggi nei comuni chiamati al rinnovo di sindaci e consigli comunali, con lo spoglio che inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne. La tornata elettorale coinvolge oltre 800 comuni italiani, tra cui 18 capoluoghi di provincia, e rappresenta un importante test politico nazionale sia per il centrodestra sia per il centrosinistra. Tra le città più osservate ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Prato, Avellino, Mantova, Messina e Crotone, in un voto che potrebbe offrire indicazioni importanti anche sugli equilibri in vista delle prossime sfide politiche nazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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