«La partecipazione al voto credo che sia sempre positiva, dovremmo sempre di più spingere le persone ad andare a votare ciò che desiderano perché il voto è un diritto-dovere, bisogna avere anche rispetto per chi ha perso la vita per poterci consegnare questa possibilità. Speriamo, quindi, che sia l'inizio di una nuova era, perché in questi ultimi anni l'affluenza al voto è stata molto bassa, speriamo che si cambi tendenza». Lo ha detto ad Altamura (Bari) la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine di un convegno sul distretto del mobile imbottito organizzato dalla Filca Cisl Bari, rispondendo ai giornalisti che le chiedevano di commentare i dati elevati dell'affluenza al voto per il referendum. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Puglia, referendum sulla giustizia: alle 23 di domenica affluenza al 39%. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15

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