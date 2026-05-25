Elezioni amministrative 2026 riaperti i seggi Affluenza in calo dopo il primo giorno di voto

I seggi sono stati riaperti oggi nei circa 900 comuni italiani per le elezioni amministrative 2026. L’affluenza dopo il primo giorno di voto è in calo rispetto a ieri. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare i consigli comunali. Le operazioni di voto continueranno fino a domani.

Secondo giorno di voto per le elezioni amministrative. Dopo ieri, seggi di nuovo aperti oggi, lunedì 25 maggio, nei quasi 900 comuni italiani dove gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a esprimersi per il rinnovo dei Consigli comunali. Alle urne anche Fondi dopo i sei anni di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Elezioni amministrative, affluenza in calo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni amministrative 2026, l’affluenza a Fondi dopo il primo giorno di voto

Elezioni amministrative 2026, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Ieri l’affluenza al 46,31%Oggi le urne sono aperte dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative del 2026.

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, seggi aperti fino alle 15 in nove comuni della provincia di Bari; Elezioni amministrative 2026, al voto 895 Comuni: seggi aperti oggi e domani; Indennità Regionale Fibromialgia (IRF) - Annualità 2026. Riapertura termini per la presentazione delle domande e nuovo modulo di rendicontazione.; Elezioni amministrative: seggi aperti in 10 Comuni bresciani.

Amministrative Avellino 2026, affluenza in crescita alle 19: ha votato il 39,42%Urne aperte per le elezioni amministrative ad Avellino. Dopo la chiusura della campagna elettorale dello scorso venerdì, per i tre candidati sindaco, Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa, è arriv ... atripaldanews.it

Elezioni amministrative 2026, riaperti i seggi. Affluenza in calo dopo il primo giorno di votoI seggi, anche nelle 33 sezioni di Fondi, sono stati riaperti questa mattina alle 7 e c’è tempo per votare fino alle 15 di oggi pomeriggio. Poi i giochi saranno fatti. Ma non è detto che a Fondi, al ... latinatoday.it