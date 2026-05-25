Elezioni amministrative 2026 riaperti i seggi Affluenza in calo dopo il primo giorno di voto

Da latinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I seggi sono stati riaperti oggi nei circa 900 comuni italiani per le elezioni amministrative 2026. L’affluenza dopo il primo giorno di voto è in calo rispetto a ieri. Gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare i consigli comunali. Le operazioni di voto continueranno fino a domani.

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Secondo giorno di voto per le elezioni amministrative. Dopo ieri, seggi di nuovo aperti oggi, lunedì 25 maggio, nei quasi 900 comuni italiani dove gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a esprimersi per il rinnovo dei Consigli comunali. Alle urne anche Fondi dopo i sei anni di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Elezioni amministrative, affluenza in calo

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