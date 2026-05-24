Elezioni amministrative 2026 l’affluenza a Fondi dopo il primo giorno di voto

A Fondi, l’affluenza alle urne dopo il primo giorno di voto è stata del 35%. Le elezioni amministrative 2026 si svolgono oggi e domani, domenica 24 e lunedì 25 maggio, in circa 900 comuni italiani. Si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare i Consigli comunali. I dati sull’affluenza verranno aggiornati al termine della seconda giornata di votazioni.

Elezioni amministrative 2026: si vota oggi e domani, domenica 24 e lunedì 25 maggio, per scegliere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli in quasi 900 comuni italiani. Alle urne anche Fondi, unico centro della provincia di Latina chiamato al voto in questa tornata elettorale.I seggi, come si sa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Is the 2026 Election Already Rigged The Voter List Scandal Exposed.

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