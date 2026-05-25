Elezioni amministrative 2026 lo spoglio in diretta

Notizia in breve

Nelle elezioni amministrative del 2026, sei comuni hanno concluso lo spoglio delle schede. I municipi coinvolti sono Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina e Travesio. I risultati sono stati comunicati nelle ultime ore, senza ancora dati definitivi sui vincitori o le alleanze. Nessuna informazione è stata diffusa sui numeri delle schede o sulla partecipazione degli elettori. Le operazioni di scrutinio sono state concluse e i risultati sono ora disponibili pubblicamente.