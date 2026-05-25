Elezioni amministrative 2026 lo spoglio in diretta
Nelle elezioni amministrative del 2026, sei comuni hanno concluso lo spoglio delle schede. I municipi coinvolti sono Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina e Travesio. I risultati sono stati comunicati nelle ultime ore, senza ancora dati definitivi sui vincitori o le alleanze. Nessuna informazione è stata diffusa sui numeri delle schede o sulla partecipazione degli elettori. Le operazioni di scrutinio sono state concluse e i risultati sono ora disponibili pubblicamente.
Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina e Travesio sono i sei comuni andati al voto in occasione delle elezioni amministrative del 2026. La diretta live dello spoglio, iniziato alle 15.Ore 18:37. Federico Francesco Tomè, appoggiato dalla lista "Clautans", è stato eletto sindaco del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Amministrative 2026 - Lo spoglio in diretta
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