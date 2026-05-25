Elezioni amministrative 2026 i risultati in tempo reale | lo spoglio in diretta

Alle 15.33, a Scheggino, l’affluenza alle elezioni amministrative 2026 è del 74,6 per cento. A Valfabbrica, alle 15.29, la partecipazione definitiva si attesta al 67,29 per cento. Lo spoglio dei voti è in corso e i risultati vengono aggiornati in tempo reale. Nessuna variazione o dato aggiuntivo è stato comunicato oltre questi numeri.

Aggiornamento ore 15.33 - A Scheggino l'affluenza definitiva è del 74,6%. Aggiornamento ore 15.29 - A Valfabbrica l'affluenza definitiva è del 67,29%. Aggiornamento ore 15.23 - L'affluenza definitiva a Giove è del 77,17%, a Ferentillo del 73,58%, a Calvi dell'Umbria è del 60,42% e ad Attigliano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Elezioni 2026. Lecco, il confronto dei candidati sindaco firmato Lecconotizie

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