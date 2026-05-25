Elezioni amministrative 2026 lo spoglio | chi ha vinto a Santa Marinella e Fondi in aggiornamento

Da cdn.ilfaroonline.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 si sono chiusi i seggi a Santa Marinella e Fondi, iniziando lo spoglio delle schede. Sono ancora in corso le operazioni di scrutinio, con risultati non ancora definiti. I seggi hanno aperto questa mattina e resteranno chiusi fino alle 15. Non sono stati comunicati ancora i dati ufficiali sui vincitori delle elezioni comunali. La situazione rimane in aggiornamento.

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Ultime ore di voto a Santa Marinella e Fondi, dove alle 15 si chiuderanno i seggi per le elezioni comunali. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede, che definirà il nuovo quadro politico nei due Comuni chiamati a eleggere sindaco e Consiglio comunale. Le urne sono rimaste aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. In tutto il Lazio sono 37 i Comuni coinvolti dal turno amministrativo; tra questi, Santa Marinella e Fondi rientrano tra i centri con più di 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale ballottaggio nel caso in cui nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi. A Santa Marinella la sfida è tra sei candidati alla carica di sindaco: Emanuele Minghella, Damiano Gasparri, Mariarosaria Rossi, Daniele Renda, Alessio Manuelli e Stefano Marino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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