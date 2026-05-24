Elezioni Amministrative 2026 l’Irpinia al voto | urne aperte oggi e domani

Le operazioni di voto nelle elezioni amministrative in Irpinia sono iniziate questa mattina alle 7 e si concluderanno alle 23. La giornata di domenica 25 maggio prevede invece che le urne siano aperte dalle 7 alle 15.

Ci siamo, le operazioni di voto si svolgeranno questa mattina, dalle ore 7 alle 23, e domani, domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà al termine della votazione domenicale. Per Avellino e Ariano Irpino, l'eventuale turno di ballottaggio è fissato per l'8 e 9 giugno.Come si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Elezioni. Tredici comuni irpini al voto il 24 e il 25 maggio

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