Elezioni amministrative 2026 | l’affluenza definitiva a Fondi

Da latinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le operazioni di voto nelle elezioni amministrative 2026 a Fondi sono terminate. È stato registrato un dato definitivo sull’affluenza alle urne, che sarà ora analizzato in attesa della pubblicazione dei risultati ufficiali.

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Chiuse le operazioni di voto, e in attesa dei risultati c’è un primo dato da analizzare di queste elezioni amministrative: quello dell’affluenza.Riaperti alle 7 di oggi, lunedì 25 maggio, i seggi sono stati chiusi alle 15 anche a Fondi, unico centro della provincia di Latina tornato alle urne in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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