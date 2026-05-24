Elezioni amministrative 2026 l’affluenza a Fondi

Da latinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle elezioni amministrative 2026 si vota oggi e domani in circa 900 comuni italiani. La consultazione riguarda l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali. Le giornate di voto sono domenica 24 e lunedì 25 maggio. La partecipazione si svolge in due giorni consecutivi, con modalità di voto tradizionali. La consultazione interessa diverse aree del paese, senza particolari variazioni rispetto alle precedenti elezioni.

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Elezioni amministrative 2026: si vota oggi e domani, domenica 24 e lunedì 25 maggio, per scegliere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli in quasi 900 comuni italiani. Alle urne anche Fondi, unico centro della provincia di Latina chiamato al voto in questa tornata elettorale.I seggi, come si sa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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