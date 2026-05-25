Alle 15 si sono chiuse le urne nei comuni campani coinvolti nelle elezioni amministrative del 2026. L’affluenza alle urne è stata comunicata, ma i dati specifici non sono ancora stati diffusi. Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente e senza intoppi. Le elezioni riguardano diverse amministrazioni comunali della regione, con cittadini chiamati a scegliere i nuovi sindaci e consigli comunali. I risultati ufficiali saranno resi noti nelle prossime ore.

Si sono chiuse alle ore 15 di oggi le urne per le elezioni amministrative 2026 nei comuni campani chiamati al voto. Da questo momento via allo scrutinio delle schede nei centri interessati dal rinnovo dei consigli comunali e dall’elezione dei sindaci. Le operazioni di voto si sono svolte su due giornate, domenica e lunedì, con seggi aperti fino alle 15 odierne. In provincia di Napoli l’affluenza più alta si registra a Cardito con il 75,73%, seguita da Pompei (75,41%), Ottaviano (74,61%) e Frattamaggiore (74,19%). Sopra il 70% anche Calvizzano (71,31%), Casalnuovo (70,36%) e Afragola (70%). Più bassa invece la partecipazione ad Arzano, fanalino di coda al 50,49%, e Melito che si ferma al 56,75%. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Elezioni amministrative 2026 in Campania, affluenza alle 15 nei comuni al voto

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Elezioni amministrative: urne aperte fino alle 15

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