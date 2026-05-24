Elezioni amministrative 2026 l' affluenza delle 12 in tutti i Comuni al voto

Alle ore 12, l'affluenza alle urne nelle città metropolitane di Genova si attesta al 13,80 per cento. I dati riguardano tutti i Comuni coinvolti nelle elezioni amministrative del 2026. Nessuna variazione significativa rispetto alle precedenti consultazioni, con la partecipazione ancora bassa. Le operazioni di voto proseguono e i cittadini sono chiamati a esprimersi entro la giornata. Le percentuali definitive saranno comunicate al termine dello scrutinio.

Si ferma al 13,80% l'affluenza delle ore 12 sul territorio della città metropolitana di Genova per le elezioni amministrative 2026. La percentuale, nell'ambito delle precedenti consultazioni, era del 14,95%.Andiamo a vedere l'affluenza delle 12 in ognuno dei dieci comuni della provincia al voto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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