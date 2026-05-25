Elezioni amministrative 2026 | Angelo Antonio Di Gregorio è il nuovo sindaco di Luogosano
Angelo Antonio Di Gregorio è stato eletto sindaco di Luogosano con 423 voti, pari al 50,96 per cento. La sua lista, “Progresso Ambiente Tutela Luogosano”, ha ottenuto la maggioranza dei consensi nelle elezioni amministrative del 2026. La vittoria si è concretizzata con una percentuale appena superiore alla metà dei voti validi espressi. La proclamazione ufficiale avviene dopo lo scrutinio delle schede.
LUOGOSANO — Angelo Antonio Di Gregorio è il nuovo sindaco di Luogosano. Il candidato della lista “Progresso Ambiente Tutela Luogosano” ottiene 423 voti, pari al 50,96 per cento.Si ferma a 407 voti Carmine Ferrante, candidato della lista “Luogosano è Bene Comune”, che raggiunge il 49,04 per cento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Elezioni amministrative 2026 - Il 23 maggio 1992 avvenne la strage di Capaci
Notizie e thread social correlati
Elezioni amministrative 2026: a Luogosano si sfidano “Bene Comune” e “Progresso Ambiente Tutela Luogosano”A Luogosano si avvicinano le elezioni amministrative del 2026, con due gruppi in corsa per il governo del paese.
Elezioni amministrative 2026 a Prata di Principato Ultra: Marco Belisario è il nuovo sindacoMarco Belisario è stato eletto sindaco di Prata di Principato Ultra con 650 voti, rappresentando il 35,33% dei consensi.
Temi più discussi: Elezioni a Bollate, sfida a quattro tra Nizzola, Boniardi, Matera e Sardo; Il voto nell’Abruzzo aquilano, 48 Comuni alle urne in provincia: le sfide principali; A Cagnano Varano corsa a tre: Coccia e Lombardi provano a spodestare Di Pumpo - FoggiaToday; Elezioni comunali Salerno 2026, tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale.
CeglieOggi. . Elezioni Amministrative 24 e 25 maggio 2026 (spazio politico a pagamento a cura del candidato) Paolo Maria URSO - candidato al consiglio comunale con #fratelliditalia a sostegno di Angelo Palmisano Sindaco di #cegliemessapica facebook
Elezioni amministrative, i risultati comune per comuneIn corso lo spoglio nei 16 comuni lucani chiamati alle urne. L'affluenza è stata del 60,77%. A Moliterno - con Antonio Rubino unico candidato sindaco - raggiunto e superato il quorum ... rainews.it
Lo speciale sulle elezioni comunaliLeggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni comunali 2026, exit poll: Cdx avanti a Venezia, De Luca a Salerno. LIVE ... tg24.sky.it