Elezioni amministrative 2026 | Angelo Antonio Di Gregorio è il nuovo sindaco di Luogosano

Notizia in breve

Angelo Antonio Di Gregorio è stato eletto sindaco di Luogosano con 423 voti, pari al 50,96 per cento. La sua lista, “Progresso Ambiente Tutela Luogosano”, ha ottenuto la maggioranza dei consensi nelle elezioni amministrative del 2026. La vittoria si è concretizzata con una percentuale appena superiore alla metà dei voti validi espressi. La proclamazione ufficiale avviene dopo lo scrutinio delle schede.