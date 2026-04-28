Elezioni amministrative 2026 | a Luogosano si sfidano Bene Comune e Progresso Ambiente Tutela Luogosano

A Luogosano si avvicinano le elezioni amministrative del 2026, con due gruppi in corsa per il governo del paese. Da un lato c’è “Bene Comune”, sostenuto da Carmine Ferrante, con una rosa di candidati composta da dieci nomi. Dall’altro lato, si presenta il gruppo “Progresso Ambiente Tutela Luogosano”. La campagna elettorale si svolge in un clima di confronto tra le due liste per ottenere il voto dei cittadini.

La prima, “Bene Comune”, è riferita a Carmine Ferrante e presenta i candidati Vincenzino Buono, Giuseppe Caccaviello, Elisa Mazzone, Michele Ferrante, Nicola Di Stasio, Carmelina Di Gregorio, Paola Ferrante, Francesco Di Napoli, Fiorentino Pepe, Flavio D’Elia e Angelo Antonio Di Gregorio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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