Elezioni amministrative 2026 a Prata di Principato Ultra | Marco Belisario è il nuovo sindaco
Marco Belisario è stato eletto sindaco di Prata di Principato Ultra con 650 voti, rappresentando il 35,33% dei consensi. La sua vittoria arriva dopo le elezioni amministrative del 2026. La lista “Amiamo Prata” ha sostenuto la sua candidatura. Nessun altro candidato ha superato questa cifra di voti. La proclamazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore. La partecipazione alle urne e i risultati definitivi sono stati comunicati dalle autorità elettorali locali.
Marco Belisario è il nuovo sindaco di Prata di Principato Ultra. Il candidato della lista “Amiamo Prata” ha ottenuto 650 voti, pari al 35,33 per cento dei consensi. Alle sue spalle si colloca Luigi Tenneriello, candidato della lista “La Fenice”, con 600 voti, corrispondenti al 32,61 per cento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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