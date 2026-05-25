Elezioni amministrative 2026 a Prata di Principato Ultra | Marco Belisario è il nuovo sindaco

Notizia in breve

Marco Belisario è stato eletto sindaco di Prata di Principato Ultra con 650 voti, rappresentando il 35,33% dei consensi. La sua vittoria arriva dopo le elezioni amministrative del 2026. La lista “Amiamo Prata” ha sostenuto la sua candidatura. Nessun altro candidato ha superato questa cifra di voti. La proclamazione ufficiale si è svolta nelle ultime ore. La partecipazione alle urne e i risultati definitivi sono stati comunicati dalle autorità elettorali locali.