SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Quindici | lotta a due

Durante le elezioni amministrative nel comune di Quindici, si sono sfidati due candidati principali. La competizione riguarda la conquista della fascia tricolore. Lo scrutinio dei voti è in corso e i risultati definitivi non sono ancora stati comunicati. La sfida si concentra tra i due principali contendenti, senza altri candidati in corsa. La vittoria sarà assegnata al candidato che otterrà il maggior numero di preferenze.

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