SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Quindici | lotta a due

Da anteprima24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni amministrative nel comune di Quindici, si sono sfidati due candidati principali. La competizione riguarda la conquista della fascia tricolore. Lo scrutinio dei voti è in corso e i risultati definitivi non sono ancora stati comunicati. La sfida si concentra tra i due principali contendenti, senza altri candidati in corsa. La vittoria sarà assegnata al candidato che otterrà il maggior numero di preferenze.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Scibelli e Siniscalchi si giocano la fascia tricolore nel comune di Quindici L'articolo SCRUTINIO LIVE Elezioni amministrative a Quindici: lotta a due proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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