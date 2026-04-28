Elezioni amministrative 2026 a Quindici | due liste civiche per ora si contendono il Comune

A Quindici, in vista delle elezioni comunali del 2026 in provincia di Avellino, si sono formate due liste civiche che hanno presentato i propri candidati alla poltrona di sindaco. Al momento, sono queste le forze politiche note che si contendono il governo locale, senza ancora altri schieramenti ufficiali. La campagna elettorale sembra essere agli inizi e i nomi dei candidati sono stati annunciati ufficialmente.

In vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, a Quindici si delineano due liste civiche con i rispettivi candidati alla carica di sindaco. In vista della decisione relativa all'esclusione della lista “Quindici nel cuore”.I nomi e i candidati di “Rinascimento.🔗 Leggi su Avellinotoday.it REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA Notizie correlate Elezioni amministrative 2026 a Castelfranci: sfida tra due liste civicheIn vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, a Castelfranci si confrontano due liste civiche. Elezioni amministrative 2026 ad Andretta: due liste civiche pronte alla sfida elettoraleIn vista delle elezioni amministrative del 2026 in provincia di Avellino, ad Andretta si delineano due schieramenti civici con le rispettive liste di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026, come fare gli scrutatori di seggio; Elezioni amministrative 2026: domande per scrutatori dal 30 aprile al 5 maggio 2026; Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026; Elezioni amministrative 24-25 maggio 2026: il calendario degli adempimenti per le Amministrazioni. Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it Elezioni a Campagna 2026: ecco liste e candidatiElezioni Comunali Campagna 2026: presentate le liste. Sarà una sfida a tre tra Adele Amoruso, Livio Moscato e Pierfrancesco D’Ambrosio. Scopri i profili dei candidati e le coalizioni in campo per il f ... infocilento.it Domani, in occasione della presentazione della lista dei candidati alle elezioni amministrative, il Vicepresidente Michele Gubitosa ne annuncerà la nomina - facebook.com facebook Elezioni a Venezia, il Pd presenta la “squadra” bengalese dei candidati x.com