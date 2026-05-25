Elezioni amministrative 2026 i risultati dei 9 comuni della provincia di Frosinone

Da frosinonetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 15 si sono chiuse le urne nei nove Comuni della provincia di Frosinone coinvolti nelle elezioni amministrative 2026. I cittadini sono stati chiamati a votare per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. Non sono ancora stati diffusi i risultati ufficiali delle consultazioni. Le operazioni di scrutinio sono in corso e si attendono i dati definitivi. La partecipazione degli elettori è stata registrata fino all’orario di chiusura delle urne.

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Urne aperte fino alle 15 nei nove Comuni della Ciociaria chiamati al rinnovo di sindaci e consigli comunali. L’affluenza alle 23 di ieri si è fermata al 55,59%, in lieve calo rispetto al 56,61% della precedente tornata. Tra i centri più importanti al voto ci sono Pontecorvo, Boville Ernica e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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