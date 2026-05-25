Elezioni Albano Laziale 2026 i risultati | la destra vince dopo oltre 20 anni

Massimo Ferrarini è stato eletto sindaco di Albano Laziale, segnando il ritorno della destra al governo della città dopo più di vent’anni. La sua vittoria è stata confermata con una maggioranza consistente. Nelle altre località dei Castelli Romani, il sindaco uscente di Ariccia, di centrodestra, si è riconfermato, mentre a Genzano di Roma si sta andando verso un ballottaggio tra i due candidati più votati.

Massimo Ferrarini eletto sindaco di Albano Laziale: dopo 20 anni torna la destra in amministrazione. La situazione nelle altre città dei Castelli Romani: ad Ariccia si riconferma Gianluca Staccoli (Lega), a Genzano di Roma si va verso il ballottaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PROSSIMO SINDACO DI ALBANO LAZIALE - MASSIMILIANO BORELLI

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