Elezioni Albano Laziale 2026 i risultati | la destra vince dopo oltre 20 anni eletto Ferrarini

Massimo Ferrarini è stato eletto sindaco di Albano Laziale, segnando il ritorno della destra in amministrazione dopo oltre vent'anni. Nelle altre città dei Castelli Romani, il sindaco uscente di Ariccia, sostenuto dalla Lega, si riconferma, mentre a Genzano di Roma si avvicina il ballottaggio. I risultati delle elezioni sono stati definiti dopo lo scrutinio delle schede.

Massimo Ferrarini eletto sindaco di Albano Laziale: dopo 20 anni torna la destra in amministrazione. La situazione nelle altre città dei Castelli Romani: ad Ariccia si riconferma Gianluca Staccoli (Lega), a Genzano di Roma si va verso il ballottaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PROSSIMO SINDACO DI ALBANO LAZIALE - MASSIMILIANO BORELLI

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