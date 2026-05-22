Elezioni comunali Avellino 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Sono state rese note le liste complete per le elezioni comunali di Avellino del 2026. Sono stati presentati i nomi dei candidati alla carica di sindaco, insieme alle liste di candidati al Consiglio comunale. Le coalizioni che sostengono i vari candidati sono state ufficializzate, con dettagli su tutte le forze politiche coinvolte e i rispettivi schieramenti. Le candidature e le liste sono ora pubblicate e disponibili per consultazione.

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