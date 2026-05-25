Elezioni Agrigento 2026 i risultati per i 4 candidati a sindaco | voti e percentuali

Alle elezioni per il sindaco di Agrigento nel 2026 sono stati conteggiati i voti di quattro candidati. I risultati mostrano le percentuali di preferenze ricevute da ciascun candidato, senza indicare i nomi o i dettagli specifici delle liste. I dati sono ancora in fase di pubblicazione e aggiornamento. La distribuzione dei voti fornisce un quadro preliminare delle preferenze espresse dagli elettori in vista delle prossime fasi elettorali.

Qui verranno pubblicati i voti e percentuali dei quattro candidati a sindaco di Agrigento.(Articolo in aggiornamento)Gerlando (Dino) Alonge: Giuseppe (Peppe) Di Rosa:Luigi Gentile: Michele Sodano: . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Teleacras - Elezioni Amministrative Agrigento: e sono cinque

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elezioni Agrigento 2026, i voti di tutte le liste e dei candidati al Consiglio comunale

Elezioni comunali 2026 in provincia di Varese, i risultati e i candidati sindacoNella provincia di Varese, cittadini di dieci Comuni sono andati alle urne domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 per...

Temi più discussi: Elezioni comunali ad Agrigento, chi sono i candidati sindaco; Centrodestra diviso e gli strascichi del flop di Capitale della Cultura: Agrigento al voto con 4 candidati sindaco; Amministrative, domenica 24 e lunedì 25 maggio seggi aperti in Sicilia; Sicilia, dove e quando si vota per le elezioni comunali 2026: liste e candidati. Le sfide di Agrigento, Enna e Messina.

Elezioni i Sicilia, 71 Comuni al voto. Le sfide di Agrigento, Enna e Messina palermo.repubblica.it/politica/2026/… x.com

Elezioni, l’elenco dei 28 impresentabili trovati dall’Antimafia nelle liste: i nomi e i partiti reddit

Risultati elezioni comunali 2026: exit poll e proiezioni in diretta. Chi vince le amministrative città per cittàRiflettori puntati sull’unico capoluogo di regione, Venezia. I dati di Lecco, Mantova, Arezzo Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrig ... quotidiano.net

Risultati Elezioni Comunali 2026 Messina-Agrigento-Enna | Diretta Amministrative Sicilia: i sindaci elettiRisultati Elezioni Comunali 2026 in Sicilia in diretta: spoglio, affluenza, come si vota e tutte le info per i comuni di Messina, Agrigento ed Enna RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2026 IN SICILIA: LA ... ilsussidiario.net