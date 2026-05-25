Elezioni Agrigento 2026 i risultati per i 4 candidati a sindaco | voti e percentuali

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle elezioni per il sindaco di Agrigento nel 2026 sono stati conteggiati i voti di quattro candidati. I risultati mostrano le percentuali di preferenze ricevute da ciascun candidato, senza indicare i nomi o i dettagli specifici delle liste. I dati sono ancora in fase di pubblicazione e aggiornamento. La distribuzione dei voti fornisce un quadro preliminare delle preferenze espresse dagli elettori in vista delle prossime fasi elettorali.

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Qui verranno pubblicati i voti e percentuali dei quattro candidati a sindaco di Agrigento.(Articolo in aggiornamento)Gerlando (Dino) Alonge: Giuseppe (Peppe) Di Rosa:Luigi Gentile: Michele Sodano:  . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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