Come hanno votato i romani? Ma soprattutto dove hanno votato di più al referendum? E' stata nel II municipio (quartieri Parioli, Trieste, Salario) con il 59,41% l'affluenza più alta nella Capitale registrata alle 23 di ieri. Alta partecipazione al voto anche nel centro storico con il 54,46%. Forte affluenza anche nell'VIII municipio (Appia Antica) con il 57,22%, secondo quanto emerge dai dati pubblicati sul sito di Roma Capitale. Maglia nera per la periferia di Tor Bella Monaca: nel VI municipio, infatti, a votare è andato il 41,20%. A seguire Ostia e il litorale romano dove l'affluenza è stata del 46,37%. Nel Lazio nel complesso, alle 23, l'affluenza si attesta al 48,23%. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Affluenza Roma, in quali quartieri si è votato di più? Affluenza record (59,41%) a Parioli-Salario, boom in Centro. Maglia nera Tor Bella

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