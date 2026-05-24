Alle 23 affluenza al 41,8% in calo di quattro punti e mezzo rispetto al 2020
Alle 23, l’affluenza alle elezioni comunali di Venezia si attesta al 41,8 per cento, registrando un calo di oltre quattro punti rispetto al 46,1 per cento del 2020.
Continua a essere bassa l'affluenza alle elezioni comunali di Venezia. Alle 23, orario di chiusura dei seggi, è del 41,8%, più di quattro punti in meno rispetto al 46,1% del 2020.Anche negli altri comuni al voto il calo è marcato. A Cavallino-Treporti affluenza al 44,9% rispetto al 52,2% del 2020. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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