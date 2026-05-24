Alle 23 affluenza al 41,8% in calo di quattro punti e mezzo rispetto al 2020

Continua a essere bassa l'affluenza alle elezioni comunali di Venezia. Alle 23, orario di chiusura dei seggi, è del 41,8%, più di quattro punti in meno rispetto al 46,1% del 2020.Anche negli altri comuni al voto il calo è marcato. A Cavallino-Treporti affluenza al 44,9% rispetto al 52,2% del 2020. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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FlatLannister su BOT: Ahi per Mandalorian a TC3, il ritmo non è affatto buono. Calo notevole contro i concorrenti. Darebbe un intervallo di circa 13M-15M per le anteprime. Non mi aspetto che il ritmo si stabilizzi a questo punto. Venerdì sta recuperando sulle a reddit