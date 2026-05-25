Elezioni ad Avellino Gubitosa | Non è scaramanzia ma prudenza vittoria al primo turno meta raggiungibile

Da avellinotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mentre lo spoglio delle elezioni ad Avellino è ancora in corso e circa il 50% delle sezioni sono state analizzate, dal Movimento 5 Stelle arriva una posizione di prudenza. Un rappresentante del movimento ha precisato che non si tratta di scaramanzia, ma di attenzione, e ha affermato che la vittoria al primo turno rimane un obiettivo raggiungibile. Non sono stati comunicati risultati ufficiali definitivi.

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Avellino – Mentre lo spoglio è ancora in corso e si attesta, secondo quanto riferito, intorno al 50% delle sezioni esaminate, dal fronte del Movimento 5 Stelle prevale una linea di prudenza. Le prime indicazioni, ancora parziali, delineano un quadro in evoluzione, nel quale una variazione dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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