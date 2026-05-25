Elezioni ad Avellino Gubitosa | Non è scaramanzia ma prudenza vittoria al primo turno meta raggiungibile
Mentre lo spoglio delle elezioni ad Avellino è ancora in corso e circa il 50% delle sezioni sono state analizzate, dal Movimento 5 Stelle arriva una posizione di prudenza. Un rappresentante del movimento ha precisato che non si tratta di scaramanzia, ma di attenzione, e ha affermato che la vittoria al primo turno rimane un obiettivo raggiungibile. Non sono stati comunicati risultati ufficiali definitivi.
Avellino – Mentre lo spoglio è ancora in corso e si attesta, secondo quanto riferito, intorno al 50% delle sezioni esaminate, dal fronte del Movimento 5 Stelle prevale una linea di prudenza. Le prime indicazioni, ancora parziali, delineano un quadro in evoluzione, nel quale una variazione dei. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie e thread social correlati
Elezioni: Isola verso la vittoria al primo turno a Faenza, ma a Cervia si rischia il ballottaggio - LA DIRETTAAlle 15 sono iniziati lo spoglio delle schede e l’aggiornamento sui risultati delle elezioni amministrative in due comuni.
Elezioni Comunali Salerno, Vincenzo De Luca trionfa: vittoria schiacciante al primo turno. I risultatiVincenzo De Luca ha ottenuto una vittoria schiacciante al primo turno nelle elezioni comunali di Salerno.
Temi più discussi: Ad Avellino sarà campo largo. Solo uniti si vince. Gubitosa sprona gli alleati; Rush finale del M5S in Irpinia: doppia chiusura per il vicepresidente Michele Gubitosa; Attendiamo il Pd, ma se dovesse fallire toccherà al Movimento 5 Stelle; VIDEO/ Da Nova la carica di Gubitosa: Possiamo vincere al primo turno.
Dal palco di piazza Libertà, ieri sera poco prima della mezzanotte, è intervenuto il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa. La gente non ne può più. È finito il tempo del centrodestra, anche ad Avellino, dove si presentano divisi. Lo facebook
Elezioni Campania, i risultati in diretta: a Salerno boom De Luca con il 59%. A Portici vince Teodonno (Pd)Tutti i risultati delle elezioni comunali in Campania in tempo reale: De Luca vince a Salerno, ad Avellino Pizza in vantaggio ... fanpage.it
Risultati elezioni comunali Avellino, urne chiuse e spoglio in corsoPer le elezioni comunali del 2026, ad Avellino i candidati alla carica di sindaco sono tre e a sostenerli ci sono in totale 15 liste. In corsa ci Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), Laura ... tg24.sky.it