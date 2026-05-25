Elezioni ad Avellino Gubitosa | Non è scaramanzia ma prudenza vittoria al primo turno meta raggiungibile

Notizia in breve

Mentre lo spoglio delle elezioni ad Avellino è ancora in corso e circa il 50% delle sezioni sono state analizzate, dal Movimento 5 Stelle arriva una posizione di prudenza. Un rappresentante del movimento ha precisato che non si tratta di scaramanzia, ma di attenzione, e ha affermato che la vittoria al primo turno rimane un obiettivo raggiungibile. Non sono stati comunicati risultati ufficiali definitivi.