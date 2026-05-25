Elezioni a Termini Imerese Maria Terranova festeggia la riconferma | Risultato storico

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Termini Imerese, il sindaco uscente ha conquistato la riconferma con oltre il 70% delle preferenze. La candidata, sostenuta da una coalizione ampia esclusa una lista, ha ottenuto un risultato storico. Durante lo spoglio, ha festeggiato la vittoria, distanziando nettamente il principale sfidante, sostenuto da un altro schieramento politico. La vittoria è stata confermata prima della chiusura ufficiale delle operazioni di voto.

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Maria Terranova festeggia la riconferma a sindaco di Termini Imerese. Appoggiata da tutto il campo largo, tranne Controcorrente che correva da solo, l'uscente pentastellata, a spoglio in corso ha superato il 70% della preferenze, distanziando nettamente Antonio Battaglia, sostenuto da Fratelli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Termini Imerese: Maria Terranova si ricandida a sindaco

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