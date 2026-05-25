Elezioni a Termini Imerese Maria Terranova festeggia la riconferma | Risultato storico

Notizia in breve

A Termini Imerese, il sindaco uscente ha conquistato la riconferma con oltre il 70% delle preferenze. La candidata, sostenuta da una coalizione ampia esclusa una lista, ha ottenuto un risultato storico. Durante lo spoglio, ha festeggiato la vittoria, distanziando nettamente il principale sfidante, sostenuto da un altro schieramento politico. La vittoria è stata confermata prima della chiusura ufficiale delle operazioni di voto.