Elezioni a Termini Imerese depositata la lista del Movimento 5 Stelle a sostegno del sindaco Terranova

A Termini Imerese è stata presentata ufficialmente la lista del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di sostenere la candidatura a sindaco di Maria Terranova. La lista è stata depositata nei giorni scorsi presso gli uffici comunali. La candidata è nota nel panorama locale e le elezioni sono previste per la prossima primavera.

In vista delle elezioni amministrative di Termini Imerese è stata depositata la lista del Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Terranova. "Si tratta di una squadra che rappresenta in modo concreto e credibile il cambiamento che il sindaco e il Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Elezioni amministrative 2026 a San Nicola La Strada: sostegno del MoVimento 5 Stelle a Maria NataleTempo di lettura: < 1 minutoIl MoVimento 5 Stelle annuncia il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Maria Natale per le prossime elezioni... Termini Imerese, arriva l’endorsement di Pd e M5S: "Sosterremo la ricandidatura di Maria Terranova"Maria Terranova incassa l'endorsement di Pd e M5S per candidarsi ancora una volta e conquistare la poltrona da sindaco di Termini Imerese. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Termini Imerese, finti bancari e poliziotti: salvati 25 mila euro a un residente; Finti operatori bancari truffano un uomo per 25 mila euro a Termini Imerese, la tecnica utilizzata; Termini Imerese, sventata una truffa bancaria da 25mila euro; Termini Imerese: ritrovato un orologio, chi l’ha smarrito può ritirarlo negli uffici comunali. Rifiuti da Catania a Termini Imerese, è scontro politicoIl sindaco di Termini Imerese, Maria terranova, con un video social, protesta contro l'ordinanza del sindaco di Catania che dispone di trasportare 200 tonnellate di rifiuti al giorno a Termini imerese ... blogsicilia.it Rifiuti Termini Imerese, Russo e Burrafato: Si pagano scelte sbagliateTERMINI IMERESE (PALERMO) – Il grido d’allarme che si leva da Termini Imerese stride con le scelte compiute negli ultimi anni. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maria Terranova, nulla h ... livesicilia.it : Con l'organizzazione del Club Leoni, domani tra Termini Imerese e Trabia si svolgerà la Final Four Under 17 maschile. Come per gli altri concentramenti dove so - facebook.com facebook